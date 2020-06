Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha parlato ai microfoni di “Radio Punto Nuovo”. Ecco le sue parole a proposito della possibile data di partenza del prossimo campionato di serie C: «Questo campionato finirà il 22 luglio. Si presuppone che nei primi 15-20 giorni di settembre possa iniziare la nuova stagione, con parecchie gare infrasettimanali. Riforme? Noi siamo la Lega che ne ha fatte di più, soprattutto considerando gli ultimi anni. Ma la prossima riforma sarà da fare ragionando sul sistema. Perché la serie A non è più appetibile come lo era qualche anno fa? Perché le società di B hanno problemi di bilancio? Perché in C c’è un problema di sostenibilità economica? Perché alcuni calciatori preferiscono la serie D al professionismo. Noi incalzeremo per una riforma vera, saremo un incubo per coloro i quali vogliono sfuggire perché non possiamo perdere questa occasione. Punteremo sulla costruzione di talenti, plasmando i giovani, e cercando di ottenere la sostenibilità economica»