Sampdoria, possibili rinnovi dirigenziali: il club smentisce. La nota

La Sampdoria ha smentito delle indiscrezioni in merito alla volontà di rinnovo dei quadri tecnici da parte della società. A farlo è direttamente il club ligure mediante una nota ufficiale in club la società spiega come sia concentrata solo sul campo, per il raggiungimento degli obiettivi stagionali.

“In merito alle illazioni diffuse questa mattina a mezzo stampa riguardo la presunta volontà di rinnovo dei quadri tecnici, l’U.C. Sampdoria ribadisce che il focus della società è unicamente concentrato sul raggiungimento dell’obiettivo stagionale. La volontà resta quella di conseguire il miglior risultato sportivo possibile senza inutili distrazioni”.