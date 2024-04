Ascoli, blitz dei tifosi prima del Modena: “Conta solo salvare la la nostra dignità”

Stando a quanto raccolto da picenotime.it, nella serata di ieri un gruppo di ultras dell’Ascoli ha effettuato un blitz nell’hotel dove si trovava l’Ascoli. I tifosi hanno parlato con i giocatori in vista dell’impegno contro il Modena, con le squadre in campo in questi istanti. I tifosi hanno poi pubblicato anche un duro comunicato:

“Questa sera abbiamo effettuato un blitz al ritiro pre-gara della squadra.

Oltre 200 ultras hanno fatto sentire la loro “presenza” ai giocatori dell’Ascoli in maniera netta, decisa, rabbiosa.

Conta solo salvare la categoria!

Conta solo salvare la nostra dignità!

TUTTI ALLO STADIO PER L’ENNESIMA BATTAGLIA!“