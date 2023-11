Intervistato da “Sky Sport” Eugenio Corini ha parlato così in merito alla sconfitta contro la Sampdoria:

«I primi 25′ sapevamo di affrontare una squadra di valore e hanno approcciato meglio. Abbiamo perso qualche certezza, nella seconda parte del primo tempo ci siamo riequilibrati e sembrava fossimo più in controllo. Purtroppo il rigore ha portato loro in vantaggio. Potevamo anche portare un punto molto prezioso. Bisogna leggere le prestazioni, viviamo in un campionato equilibrato, purtroppo i risultati ci hanno penalizzato. Abbiamo due partite importanti contro Brescia e Cittadella dobbiamo lavorare su qualche errore ma abbiamo le risorse per tornare quelli che siamo stati nelle prime dieci gare e lo faremo già dal match contro il Brescia. Abbiamo creato varie situazioni, la prestazione della squadra non è stata quella delle prime partite, abbiamo lasciato qualcosa dobbiamo riprendere il filotto. Cosa manca? Anche la prestazione contro lo Spezia è stata importante in cui non meritavamo di andare sotto, con il Lecco è stata una di quelle partite dove la squadra ha costruito tanto al netto di qualche errore. Questo risultato ci ha tolto qualche certezza, ma la squadra l’ha ripresa e ha fatto la prestazione che doveva fare, ma quando perdi devi spiegare. Abbiamo le capacità per riprenderci».