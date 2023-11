Termina il match Sampdoria-Palermo sul punteggio di 1-0. Nei primissimi minuti è la Sampdoria ad affacciarsi in avanti grazie ad un sinistro violento dell’ex Kasami che si stampa sul palo della porta difesa da Pigliacelli. Rosanero che fanno molta fatica a costruire azioni da gol regalando tanti palloni ai blucerchiati e creando l’unica vera occasione solo al minuto 33′ con una spizzata pericolosa da parte di Ceccaroni. Gli uomini di Corini fanno fatica a costruire nitide occasioni, con i padroni di casa che mantengono quasi totalmente il pallino del gioco fino al gol realizzato al minuto 44′ su calcio di rigore da Borini. Nel secondo tempo il copione non cambia con il Palermo che non riesce a creare occasioni importanti e anzi lascia totalmente il pallino del gioco alla Sampdoria. Gli uomini di mister Corini riescono ad impensierire i blucerchiati solo da calci piazzati e quasi mai concretizzando le poche occasioni create palla a terra. La Sampdoria guadagna una vittoria meritata e sancisce la seconda sconfitta consecutiva per i rosanero.