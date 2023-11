Il tecnico della Sampdoria, Andrea Pirlo, ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” esprimendosi così sulla vittoria contro il Palermo:

«Se finissero tutte cosi non sarebbe male farle tutte in tribuna. Una delle migliori prestazioni contro una grande squadra, abbiamo tenuto bene il campo e creato tante occasioni. Per noi era importante vincere questa partita, ma non dobbiamo fermarci qua, non servono a niente questi tre punti se non si da continuità. Mi fa piacere vedere che stiamo crescendo, non dimentichiamoci che giochiamo con due centrali classe 2003, qualche errore è concesso. Piano piano stiamo migliorando soprattutto le condizioni fisiche di molti giocatori. Gol Borini? Fa sempre la sua partita. Stankovic ha avuto qualche episodio sfavorevole, come tutti ho sempre detto che gli errori servono per migliorare. Campionato di serie A? Sinceramente sono concentrato sulla B, guardo più partite di B che di A»