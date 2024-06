Sampdoria, Ferrero su Manfredi: «Deve pagare i miei stipendi, altrimenti l’accordo sarà annullato»

Ferrero torna a parlare della Sampdoria e in particolar modo di Manfredi. In una breve intervista rilasciata al programma UniCusano, ha detto:

«Deve pagare i miei stipendi, perché quell’accordo che strilla tanto di avere fatto sarà annullato. Non è vero che ho chiesto 5 milioni, ma solo quel che mi è dovuto. Visto che lui la Samp l’ha presa gratis, scriverò agli investitori, quelli con la ‘faccia gialla’ che lui invita in tribuna per fare il figo. Manfredi, per favore, paga»