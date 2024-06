Inzaghi: «Senza un progetto importante resterò in vacanza»

Dopo la breve e travagliata esperienza sulla panchina della Salernitana, Filippo Inzaghi è uno degli allenatori svincolati in cerca di una nuova stimolante avventura. Nelle ultime ore è stato accostato con insistenza al Pisa, indiscrezione non confermata da parte dell’ex tecnico della Reggina: «Per il momento – dichiara Inzaghi ai microfoni di “Focus C”, trasmissione in onda su Ottochannel – mi godo la famiglia e aspetto un progetto importante, se poi non dovesse arrivare resterà in vacanza. E aspetterò il momento giusto per rientrare. Vivo ancora a Salerno, qui mi trovo benissimo. Quando giro per le strade ancora ricevo molto affetto da parte della gente ed è veramente bello. Ovviamente auguro alla Salernitana tutte le migliori fortune per il futuro».

