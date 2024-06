Schira: “Cosenza, niente riscatto per Mazzocchi. Resterà in Serie B”

Il Cosenza ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto per l’acquisto di Simone Mazzocchi. Secondo quanto riportato su Nicoloschira.com il giocatore rientrerà all’Atalanta, la quale è pronta a cederlo nuovamente in Serie B. Sul giocatore, infatti, ci sarebbero 2-3 club del campionato cadetto pronti a presentare un’offerta per l’attaccante classe ’98. Simone Mazzocchi, con la maglia dei calabresi, ha messo a referto 35 presenze condite con quattro reti.

