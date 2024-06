Sassuolo, i tifosi prendono posizione: “Consigli, Pegolo e Obiang: rinnovo subito” (FOTO)

Dopo la retrocessione maturata nella passata stagione, il Sassuolo dovrà ricostruire un nuovo ciclo per tentare la repentina risalita in Serie A. I tifosi del Sassuolo intanto si fanno sentire e con uno striscione diretto alla società prendono posizione: “Non si ricostruisce senza SOLIDE fondamenta, CONSIGLI, PEGOLO, OBIANG, rinnovo SUBITO!!”.

Andrea Consigli e Gianluca Pegolo sono in scadenza di contratto, Obiang in realtà ha un contratto fino al 2025 e nei giorni scorsi ha fatto capire di voler restare in neroverde.