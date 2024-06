Cittadella, UFFICIALE: preso l’ex rosa Masciangelo

Il Cittadella, mediante una nota ufficiale, ha reso noto l’arrivo di Edoardo Masciangelo. Il terzino, con passato anche in maglia rosanero, arriva dal Benevento. Di seguito la nota:

“L’A.S. Cittadella comunica l’acquisizione delle prestazioni sportive di EDOARDO MASCIANGELO.

Difensore mancino classe 1996 cresciuto nelle giovanili della Roma, Masciangelo nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Benevento.

A Edoardo il nostro benvenuto in granata e un grosso in bocca al lupo per il prossimo campionato di Serie B con i nostri colori”.