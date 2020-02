Dopo essere state messe in vendita (CLICCA QUI), il destino delle tre sale cinematografiche del presidente della Sampdoria Ferrero pare essere ancora in discussione. Infatti, le aste sono state sospese per un motivo legato alla richiesta avanzata al Tribunale di Roma di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo da parte della Eleven Finance, proprietaria delle sale, per le quali si attende il responso del 23 marzo per capire il loro futuro.