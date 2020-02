Secondo quanto riportato da “Primocanale”, ci sarebbero nuovi guai in vista per il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. Infatti, il Tribunale di Roma ha fissato la vendita di altre tre sale cinematografiche del presidente, le quali andranno all’asta il prossimo 8 maggio 2020. Si tratta dei cinema Royal, in via Emanuele Filiberto, la cui base d’asta è di 3.7 milioni di euro, il Reale di Trastevere (4.1 milioni di euro) e l’Excelsior al Mostacciano, la cui base d’asta è 3 milioni di euro.