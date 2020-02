Nelle ultime ore sta facendo il giro del web una notizia legata a Erling Haaland, giovane campione classe 2000 del Borussia Dortmund che sta battendo record su record continuando a segnare sia in campionato che in Champions. Infatti, Jan Åge Fjørtoft, amico di famiglia ed ex calciatore, ha dichiarato in merito alle prestazioni del giovane: «Che vi aspettavate da uno che è stato concepito in uno spogliatoio?». Dichiarazioni a luci rosse che hanno inevitabilmente fatto il giro del web.