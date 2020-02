Sono 12 le vittime accertate per il coronavirus in Italia: un uomo è morto in Emilia-Romagna. Le altre quattro vittime sono un 84enne della provincia di Bergamo, un uomo di 91 anni e una donna di 83 anni di Codogno, in provincia di Lodi, e una donna di 76 anni che era stata ricoverata a Treviso per complicanze respiratorie. Quattro minorenni sono risultati positivi al Coronavirus in Lombardia: una bambina di 4 anni, due bambini di 10 e un ragazzo di 15.