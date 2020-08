La Sambenedettese è scatenata sul mercato. Dopo l’arrivo di Maxi Lopez, il club ha messo a segno altri due colpi. Stando a quanto riferito dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, la Sambenedettese ha preso Ignacio Liporace, esterno basso mancino 28enne dell’Atletico Rafaela, formazione che milita nella Serie B argentina. Il calciatore firmerà un contratto biennale. Ma non finisce qui, perché è praticamente fatta anche per il ritorno in Italia di Ruben Botta. Per l’ufficialità dell’affare manca solo la risoluzione di alcuni dettagli burocratici dal momento che il calciatore risulta come extracomunitario, ma l’accordo tra le parti è totale. Firmerà un contratto annuale con rinnovo automatico per un’altra stagione in caso di promozione in Serie B.