Roberto Donadoni è stato esonerato dallo Shenzhen, club del campionato cinese. Per il tecnico è stata fatale la sconfitta nel derby perso con il Guangzhou Evergrande, guidato da Fabio Cannavaro, e la successiva battuta d’arresto con l’Henan. Il suo successore potrebbe essere Jordi Cruyff, figlio del grande Johan, che potrebbe tornare in panchina.

Il club cinese ha deciso di sollevare dall’incarico anche tutti i suoi collaboratori. Donadoni adesso potrà tornare in Italia e magari tra qualche mese sarà di nuovo in pista. Questo il comunicato, diffuso da All Asian Football: “Dopo una negoziazione amichevole, il club ha deciso che da ora in poi Mr. Donadoni non sarà più il capo allenatore della prima squadra dello Shenzhen Kaisa FC. Allo stesso tempo, i membri dello staff di Donadoni cesseranno anche loro le proprie funzioni. Ringraziamo Mr Donadoni ed il suo staff per i propri sforzi e per il contributo allo Shenzhen Kaisa nell’ultimo anno. Auguriamo fortuna per il suo futuro”.