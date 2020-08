Foggia attende ancora di sapere in quale categoria giocherà il prossimo anno. Col Bitonto alle prese con un caso di presunta combine, in caso di penalizzazione i rossoneri potrebbero vedersi ripescati in Serie C. Intervenuto ai microfoni de “Il Corriere dello Sport”, Roberto Felleca, presidente del Foggia, si è espresso così: «Siamo ormai a pochi giorni dal raduno dei giocatori, in questa fase aspetteremo i tempi per il ripescaggio della squadra in attesa di capire quali saranno i tempi giusti per una società come il Foggia per essere richiamata a sostituire qualche altra formazione che non potrà iscriversi in Lega Pro, sempre che si presenti questa possibilità».