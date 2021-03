Nelle ultime ore sono emerse delle novità nel caso della Sambenedettese, lì dove le parole del capitano Maxi Lopez potrebbero far esplodere un caso dopo le rassicurazioni di Serafino nei giorni passati.

Stando a quanto riferito da “Tuttoc.com”, oggi pomeriggio l’AIC ha incontrato al campo d’allenamento i giocatori della Sambenedettese vista la situazione d’incertezza. Al momento non risultano ancora gli emolumenti di novembre e dicembre nei conti correnti.





Il 16 marzo, inoltre, è il termine ultimo per i pagamenti degli stipendi di gennaio e febbraio. Nonostante tuto i giocatori, al contrario delle voci circolate in questi giorni, scenderanno in campo senza problemi e col massimo impegno. Ma chiedono di avere chiarezza dalla società.