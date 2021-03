Ancora nel mirino dei vandali i monopattini che da giorni sono in giro per la città a disposizione di tutti.

Stavolta, uno di questi è stato preso a mazzate e incendiato. A raccontare l’accaduto è “PalermoToday” il quale pubblica una clip in merito all’episodio.





Episodio successo in via Giovanni Di Cristina, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme appiccate con ogni probabilità dagli stessi ragazzini immortalati nel video. Dalla Bird: “Ad oggi mancano all’appello 15 mezzi. Consigliamo a chi li ha presi e li tiene a casa di riportarli in strada per evitare una denuncia per ricettazione”.

CLICCA QUI per vedere la clip in questione.