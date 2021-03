Intervenuto ai microfoni di “Teramo Stadio”, Daniele Trasciani, difensore in forza al Teramo, si è espresso così in merito agli obiettivi di questa stagione:

«Sono soddisfatto del mio percorso fin qui, il ricordo più dolce è con l’Avellino perché è stata la mia prima presenza da titolare, contro una big del campionato. Il nostro girone sembra una B2 perché ci sono tante realtà blasonate.





L’attaccante che mi ha impressionato di più è Falletti, perché è realmente determinante. I miei idoli? Mi affascinava molto Burdisso, in tempi moderni dico Chiellini, non solo per il calciatore in sé ma anche per il suo lato umano e le innate doti da leader».