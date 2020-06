Il leader della Lega, giunto questa mattina a Reggio Calabria dopo le diverse tappe di ieri in Sicilia, non dimentica che tra qualche mese la città dovrà votare per le elezioni amministrative e, come riporta “Strettoweb.com”, dichiara: “Siamo pronti, sia su Reggio che su Crotone”. Una frase anche sull’emergenza rifiuti spiegando l’esigenza di costruire “impianti perché ovunque questi rappresentano una ricchezza in grado di produrre energia, calore, bollette scontate per le famiglie, qui abbiamo troppi anni di ritardi”.

“Il virus tra tanti danni, morti e crisi economica ci lascia il dovere di cambiare tutto rispetto al passato. In passato anche io avevo perplessità sul Ponte sullo Stretto ma adesso penso sia fondamentale investire in infrastrutture. Mai come adesso c’e’ bisogno dei cantieri. che significa lavoro e velocità. Se mi chiedono se la maggioranza Pd-M5S, che discute anche su un rombino, fa il ponte, questo no. Mi pare evidente che i 5S piuttosto che fare il ponte, la Tav o l’alta velocità si metano in costume da bagno”, ha spiegato in merito al tema della infrastrutture. Nonostante il grande successo alle elezioni regionali, oggi ad accoglierlo erano presenti però circa 150 persone.