Sul cammino playoff del Sudtirol, potrebbe esserci la Triestina o la Sambenedettese. Paolo Bravo, direttore sportivo degli altoatesini, ha quindi svelato ai colleghi dell’Alto Adige chi preferirebbe evitare: «La Triestina è una squadra costruita per vincere il campionato e quando una squadra è allestita per arrivare fino in fondo ha sicuramente qualcosa in più a livello di organico. La Sambenedettese è una delle squadre più divertenti ed ha raccolto meno di quello che avrebbe meritato. La Serie B la vogliamo eccome e se arriva subito uno stadio dove andare a giocare lo troviamo eccome. Sono solo chiacchiere, la B sposta gli equilibri, fa entrare in un’altra dimensione calcistica e non solo»