Dall’1 luglio si parte con la prima: via ai lavori della pista ‘Nord-Sud’ che collegherà via Praga fino a via Principe di Villafranca, in centro. Dall’1 ottobre saranno avviati i lavori per realizzare la ‘Mare-Monti’ che partirà da viale Michelangelo arriverà in via Lazio, fino a via Imperatore Federico verso il parco della Favorita. Saranno 3 km e mezzo bidirezionali in cui saranno collocate segnaletica verticale e orizzontale, pittogrammi e frecce di direzione ogni 15 metri, attraversamenti. I lavori, come riporta “Gds.it”, saranno realizzati con fondi comunali attraverso il contratto di servizio con Amat.

Infine, il progetto ‘Go to school’, finanziato dal Pon metro per un importo pari a 1 milione, punta a promuovere gli spostamenti casa-scuola e prevede la realizzazione di una rete secondaria di percorsi ciclabili di connessione con le piste già esistenti e l’allocazione di nuove ciclo stazioni per la condivisione di biciclette biposto. Sono stati coinvolti nel progetto 4 istituti scolastici ‘pilotà: «Pio La Torre», ” Ninni Cassarà», I.T.I. “Vittorio Emanuele e Liceo Scientifico «A. «Einstein» che potenzialmente coinvolgono circa 5mila studenti, oltre al personale scolastico.