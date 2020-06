L’attaccante della Reggina German Denis, intervenuto a Radio Punto Nuovo ha dichiarato: «Quella con la Reggina è una bellissima esperienza, c’è un tifo simile a quello di Napoli. Sappiamo che la B non è come la C, ma abbiamo un gruppo spettacolare: è stata questa la chiave della nostra vittoria. Abbiamo sbagliato poco durante il campionato ed è stato giusto andare in Serie B».