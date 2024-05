Salvezza Bari, in città si festeggia. Giocatori abbracciano De Laurentiis: “Presidente portaci a pu***ne” (VIDEO)

Festa grande a Bari per una salvezza quasi inaspettata. La squadra pugliese ha vinto per 3-0 sul campo della Ternana mantenendo così la serie B e condannando la squadra rossoverde alla C.

Negli spogliatoi festeggiano i calciatore abbracciando Luigi De Laurentiis e intonando il coro “Presidente portaci a pu***ne”.

Ecco una clip: