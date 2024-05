Playout Serie B: impresa Bari, 0-3 al Liberati e salvezza conquistata. Ternana in C

Termina il match valido per i ritorno dei playout tra Bari e Ternana. Nella prima frazione di gioco, il Bari prova subito ad indirizzare il match: Nasti al 1′ serve Maiello che, da fuori area, prova la conclusione. Palla ampiamente fuori dallo specchio dalla porta di Iannarilli. La Ternana prova subito a rispondere e al 5′: conclusione mancina di Carboni, Dorval gli sporca il tiro, palla in corner. Sugli sviluppi del calcio d’angolo, fallo in attacco dei rossoverdi. Si passa poi al 26′ con la Ternana che sfiora il gol: ottimo spunto in velocità del numero 27 Favasulli che rientra sul mancino e calcia verso il primo palo sfiorando il gol del vantaggio. E’ però il Bari a realizzare il gol del vantaggio: al 45′ Di Cesare con un’acrobazia realizza un gol bellissimo ed importantissimo, che porta i galletti avanti all’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi i galletti sfruttano l’onda d’urto che aveva permesso ai galletti di andare al riposo sul punteggio di 0-1. I galletti dopo pochi minuti dall’inizio del primo tempo raddoppiano grazie al gol di Ricci al 52′. Sibilli al 63′ dà il colpo di grazia che chiude i conti: un destro sul primo palo che trova una deviazione e inganna Iannarilli. Triplice fischio che regala la salvezza al Bari e condanna la Ternana alla retrocessione in C.