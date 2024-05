Playout Serie B: Di Cesare la sblocca con una magia, Ternana-Bari 0-1 all’intervallo

Termina la prima frazione di gioco dei playout tra Ternana e Bari. L’andata del match è terminata sul punteggio di 1-1, per questo motivo la gara di stasera sarà più decisiva che mai per decretare chi continuerà a giocare nel campionato cadetto e chi scivolerà in serie C.

Nella prima frazione di gioco, il Bari prova subito ad indirizzare il match: Nasti al 1′ serve Maiello che, da fuori area, prova la conclusione. Palla ampiamente fuori dallo specchio dalla porta di Iannarilli. La Ternana prova subito a rispondere e al 5′: conclusione mancina di Carboni, Dorval gli sporca il tiro, palla in corner. Sugli sviluppi del calcio d’angolo, fallo in attacco dei rossoverdi. Si passa poi al 26′ con la Ternana che sfiora il gol: ottimo spunto in velocità del numero 27 Favasulli che rientra sul mancino e calcia verso il primo palo sfiorando il gol del vantaggio. E’ però il Bari a realizzare il gol del vantaggio: al 45′ Di Cesare con un’acrobazia realizza un gol bellissimo ed importantissimo, che porta i galletti avanti all’intervallo.