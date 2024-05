Venezia-Palermo, il doppio ex Lupo: «Non avere niente da perdere può darti qualcosa in più, Segre e Ranocchia uomini chiave»

Il doppio ex della sfida tra Venezia e Palermo, Fabio Lupo, ha parlato ai microfoni di Alessio Alaimo su “TMW” rilasciando le seguenti parole in vista proprio del match di questa sera.

«Il Palermo deve rimontare due gol, certe volte però non avere niente da perdere può darti qualcosa in più. Sono due piazze dove sono stato molto bene. Palermo è nel mio cuore, a Venezia ho avuto un bellissimo rapporto con tutto l’ambiente. Sono due città che hanno una sua magia. Vinca il migliore. Cambio Corini-Mignani? Fermo restando che certe decisioni vanno valutate dall’interno, l’impatto di Mignani non è stato importante fin dall’inizio. Nelle ultime partite il Palermo ha trovato qualche risultato e la squadra anche un po’ di coraggio. Tendenzialmente credo che il Palermo abbia fatto un campionato al di sotto delle aspettative. E Vanoli? Il Venezia insieme al Catanzaro ha giocato il miglior calcio della categoria. Vanoli è un ottimo allenatore, ha dato un’impronta al suo organico».

«Uomini chiave stasera? Brunori e Pohjanpalo, come Segre può essere determinante. Anzi, a volte più dei bomber contano i calciatori che hanno le capacità di stare dentro alla partita. Quindi dico Segre e Ranocchia per il Palermo e Busio e Tessman nel Venezia».