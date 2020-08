Intervistato dalla “Gazzetta dello Sport”, Gianpiero Ventura ha voluto chiarire come non si sia trattato di dimissioni dalla Salernitana e che un video circolato in rete, nel quale il presidente Claudio Lotito critica aspramente le sue scelte CLICCA QUI , non c’entri nulla con la sua decisione di lasciare Salerno. Di seguito le sue parole «Non è vero che mi sono dimesso, ho deciso di non rinnovare il contratto, come mi era stato chiesto più volte durante la stagione. Il video di Lotito non c’entra niente: capisco la tensione e la rabbia per il risultato, ma il rapporto con lui non cambia. Ci conosciamo da tanti anni e continuo a volergli bene. Spero sia lo stesso anche per lui. desso sono pronto a ripartire, ho sempre il sacro fuoco di lavorare. L’età non conta».