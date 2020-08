Il governatore del Veneto, Luca Zaia, nel corso della conferenza stampa tenutasi questa mattina in cui ha fatto il punto anche della situazione nell’ex caserma Serena dove più di 130 migranti sono stati trovati positivi al Coronavirus. Di seguito le sue parole:

“Gli immigrati ospitati in questa maniera, devono tornare a casa loro, se non aventi titolo per restare. Dei 137 contagiati a Treviso c’è solo un operatore, significa che qualcuno usava i dispositivi, altri no. Con la prevenzione non ci sarebbe stato un focolaio del genere”