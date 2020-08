Come riferisce “IlTempo.it”, stanotte, dopo la partita che la Salernitana ha perso in casa con lo Spezia, pregiudicando la possibilità di giocare i playoff per salire in Serie A, Lotito al ristorante commenta la partita al telefono e parla delle scelte sbagliate di Gian Piero Ventura: “Sto pezzo di m…è una cosa guarda…questo è matto: ha tolto Akpa a centrocampo…ha rovinato tutto…sempre co sto Maistro. Ma che cambio ha fatto? È matto” dice infuriato al suo interlocutore. Da ricordare che lo Spezia ha battuto 2-1 la Salernitana e Maistro è stato espulso per doppia ammonizione. La telefonata animata di Lotito è stata ripresa da un cliente presente al ristorante dalle parti di Villa Borghese. Di seguito il video: