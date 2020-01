Rinaldo Sagramola, amministratore delegato del Palermo, è stato ospite di “Siamo Aquile”, in onda su Trm. Ecco alcune delle sue parole: «Pullman? Lo prendiamo perché pensiamo che logisticamente sia più comodo. Ad esempio ci si può fermare. Con l’areo si impiega solo un’ora e mezza in meno per i vari spostamenti. Non è il fattore economico a guidare le nostre scelte. Sfido chiunque a trovare una società con 15 milioni capitale sociale versato come Hera Hora, è stato anche versato subito un milione. Le valutazioni si devono fare di carattere tecnico».