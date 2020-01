«Quando il Savoia parlava dei troppi rigori, io ho parlato di serietà del torneo, non di regolarità. Perché giocare mezz’ora dopo non ha a che vedere con il risultato. Loro stanno dietro e hanno l’obbligo di vincere a prescindere. Però, siccome loro disturbano e sembra un torneo strapaesano, non essendoci esigenze televisive allora io dico giochiamo tutti allo stesso orario così come prevede il regolamento per le ultime tre partite. Se loro insistono, vorrà dire che lo chiederemo anche noi. Se noi giocassimo dopo di loro, essendo davanti, allora sì che avremmo un vantaggio». Queste alcune delle parole rilasciate ai microfoni di “Siamo Aquile”, in onda su Trm, da Rinaldo Sagramola, amministratore delegato del Palermo.