«La mia cessione al Milan? E’ stata inaspettata. Già al ritiro dicevo al presidente che volevo restare al Palermo. Volevo restare al Palermo. Non volevo andare via in scadenza o aspettare la fine del contratto. Io voglio bene a Palermo e ai palermitani. Sono molto attaccato ai colori rosanero e non volevo cambiare. Avevo trovato la mia dimensione e avevo deciso di restare lì. Questo lo ripetevo alla società. Poi un giorno mi chiama il presidente e mi spiega che non rientravo più nei piani della società. Non mi è nemmeno piaciuto andarmene in quel modo, nell’ultima ora del calciomercato. La gente di Palermo meritava un saluto totalmente diverso. Sono dovuto andare via. Io e mia moglie abbiamo pianto. Non è stato facile lasciare tutti gli affetti». Queste le parole rilasciate da Antonio Nocerino, ex calciatore del Palermo, ai microfoni si “Diretta Stadio”.