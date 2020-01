Ospite di “Siamo Aquile” , in onda su Trm, l’amministratore delegato del Palermo, Rinaldo Sagramola, ha parlato così: «Qualcuno dei concorrenti, ai tempi dell’avviso pubblico, ha impugnato gli atti, ma se vogliono possono rivolgersi alla Procura della Repubblica. Ipotizzare delle amicizie tra Hera Hora e chi ha deciso è volgare e non è vero. Hera Hora ha presentato un grande progetto, gli altri che dicono di avere grandi soldi dove sono? Io non ne vedo. So che c’è stato anche chi ha studiato per prendere il Palermo a 48 ore dalla scadenza dell’avviso pubblico, quindi immaginate la serietà».