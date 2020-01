Rinaldo Sagramola, amministratore delegato del Palermo, è stato ospite di Siamo Aquile, in onda su Trm. Ecco alcune delle sue parole: «Il Barbera è uno stadio che ha una sua età, alcune parti erano ritenute provvisorie ai tempi dei Mondiali. Lo stadio invecchiando offre sempre meno comfort. La necessità è di metterci mano e metterlo a disposizione dell’intera cittadinanza. Abbiamo chiesto al Comune se c’è la disponibilità alla concessione del diritto. Se ci sarà, allora, potremo pensare di investire soldi per capire se ristrutturarlo in una maniera piuttosto che in un’altra. Ma la volontà di metterci mano c’è. È tra i migliori in Italia dal punto di vista della visibilità, ma è totalmente scoperto e sovradimensionato quindi da ripensare completamente. Anche il centro sportivo è fondamentale, perché, ad esempio, i più giovani usano dei centri di altre società e devono allenarsi con il cronometro perché poi deve entrare l’altra squadra».