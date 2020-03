Intervenuto ai microfoni di Trm, nel corso della trasmissione “Zona Vostra”, l’amministratore delegato del Palermo, Rinaldo Sagramola, ha parlato così della situazione legata agli stipendi dei calciatori, che da contratto sono legati al club rosanero fino al 30 giugno: «È una situazione della quale tutti patiscono conseguenze, non solo i calciatori. Non possono essere l’unica categoria non toccata dall’emergenza. Faccio fatica a pensare che si possa pensare che una categoria come i calciatori non possa essere toccata da questo disastro. Al di là delle dichiarazioni di Tommasi, non credo che ci ritroveremo di fronte un muro quando condivideremo questo momento di difficoltà con i giocatori. Sono rischi che l’imprenditore di calcio non poteva prevedere, come nessun altro. Non è giusto che di questa emergenza se ne facciano carico solo i datori di lavoro».