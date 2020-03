Rinaldo Sagramola, amministratore delegato del Palermo, è intervenuto durante la trasmissione “Zona Vostra”, in onda su Trm. Ecco alcune delle sue parole: «È una situazione particolare, i nostri ragazzi sono molto concentrati e nonostante la vita costretta tra le mura domestiche si allenano. Seguono le indicazioni dei preparatori, quindi immagino che alla ripresa si faranno trovare pronti. Ripartendo certamente noi saremo pronti. Che succede quando nella fase determinante della stagione ti fermi? È una cosa unica, perciò è difficile immaginare le conseguenze. Io penso che al di là della condizione, se si ripartirà, ci sarà il tempo per rimettersi in forma. Grandi stravolgimenti non ne temo, anche perché è una situazione comune a tutti. Sia se ci saranno benefici che in caso contrario. Non saranno stravolti i valori visti fino ad oggi».