«Rischio di dover rigiocare la serie D se non si riprende il campionato? No, assolutamente no. Sarebbe ingiustificato e ingiustificabile. E poi a chi converrebbe avere ancora il Palermo in D? Sicuramente non ai nostri competitor, tutti loro vorrebbero il Palermo via dalla serie D. Secondo me è un’ipotesi non realizzabile. Il campionato riprenderà, si concluderà e dirà chi avrà vinto». Queste alcune delle parole rilasciate da Rinaldo Sagramola, amministratore delegato del Palermo, intervenuto alla trasmissione “Zona Vostra”, in onda su Trm.