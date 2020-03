Ecco qui di seguito alcune delle parole del presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, durante una diretta Facebook: «Non è possibile che chiunque arrivi, parta da Villa San Giovanni e arrivi in Sicilia dove troveranno la nostra guardia forestale e le forze dell’ordine, poche per la verità. Ma qui non deve entrare nessuno. Lo sa il ministro dell’Interno, lo sa il presidente Conte. lo sa il ministro Boccia con cui ho parlato ieri mattina. Lo sanno tutti a Roma. Noi siciliani non vogliamo essere carne da macello. Non si possono assumere provvedimenti duri e poi nessuno li fa rispettare. Ho notizie che il fenomeno si è rallentato: A Villa San Giovanni hanno fatte due corsie, una per chi ha diritto di traghettare e l’altra per chi deve tornare indietro da dove è venuto». Ecco qui di seguito il video delle sue parole.