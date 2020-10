Intervenuto ai microfoni di “Trm” Rinaldo Sagramola si è espresso in merito al mercato e sulle critiche da parte dei tifosi, il quale pensano che la società sia a corto di fondi e non abbia speso molto sul mercato. Ecco la risposta del dirigente rosanero: «Quanti soldi spesi? Il costo del lavoro è un costo allargato, cioè la somma di quanto acquisti il calciatore con lo stipendio che riconosci. Era stato destinato un budget significativo per la costruzione di questa squadra, ovvero 6 milioni di euro, solo destinati alla squadra. Importo che non è poco considerando la categoria, in linea con le squadre che hanno lottato lo scorso anno per la promozione. I tifosi pensano che il club non abbia soldi. Questa è una grande fesseria, “i picciuli” li abbiamo».