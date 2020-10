Attraverso una nota, il comune rende noto un nuovo caso di positività nel palermitano, in particolare allo Stadio delle Palme. Ecco quanto si legge nel comunicato:

“A seguito di un caso accertato di positività al Covid-19 del congiunto di un dipendente in servizio presso lo Stadio Vito Schifani, l’impianto verrà chiuso a tutta l’utenza, con effetto immediato, per effettuare la sanificazione della struttura. Le attività riprenderanno al rilascio del necessario nulla osta dell’ASP competente in materia”.