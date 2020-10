Ospite a Tiki Taka il presidente del Genoa si è espresso in merito al campionato e alla questione covid. Ecco alcune sue parole: «È vero che la ASL è stata sollecitata da De Laurentiis, ma quando un ente superiore ti dice che non puoi fare una cosa non puoi farla. Io sono per giocare le partite in una condizione normale e a me quella del Napoli sembrava una situazione normale. Giocatori Genoa debilitati contro il Napoli? Col senno di poi si è capito perché fossero debilitati ma i tamponi avevano dato esito negativo. Solamente dopo qualche giorno hanno manifestato i sintomi relativi al Covid-19».