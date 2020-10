Come si legge su “TrapaniGranata” il Comune di Trapani revoca il “Roberto Sorrentino” al club granata. E’ quanto ha deciso l’amministrazione comunale in seguito allo stato di abbandono in cui versa l’impianto che sorge nel quartiere di Fontanelle Sud. Del resto, già nelle scorse settimane da Palazzo D’Alì erano partiti due diffide per il ripristino dei luoghi, ed alla terza sarebbe scattata proprio la revoca, provvedimento che, adesso, dal Comune stanno valutando, ma che appare imminente.

All’interno della struttura sono stati eseguiti diversi sopralluoghi da parte di Enzo Abbruscato, vicesindaco ed addessore allo Sport, unitamente agli agenti della polizia municipale ed è stato constatato l’abbandono dei luoghi: “L’amministrazione“valuta l’ipotesi di revocare l’uso e l’affidamento del centro sportivo “Roberto Sorrentino” di Fontanelle al Trapani e procedere, come prevede il bando, al rientro della struttura nella disponibilità del Comune o all’assegnazione ad altra società. Non possiamo correre il rischio di assoggettare questo impianto agli atti vandalici – conclude il vicesindaco ed assessore allo Sport -. Non possiamo compromettere l’impianto, non consentendo l’utilizzo dello stesso da parte delle società sportive”.