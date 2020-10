Intervenuto ai microfoni di “Trm” Rinaldo Sagramola si è espresso in merito al mercato rosanero. Ecco alcune sue parole: «Tifosi sostengono che il Palermo non ha fatto calciomercato? Questo è negare la realtà. Abbiamo rifondato la squadra portando ben 11 calciatori, perlopiù provenienti da categorie superiori. Il tempo ci dirà se abbiamo fatto un buon mercato, ma dire che non abbiamo fatto nulla mi sembra una falsità. La società ha fatto tanto, molto. Ha fatto quello che ha ritenuto giusto fare costruendo una squadra competitiva, esperta e non vecchia. Mettendo su una salda base per tentare la B se non quest’anno, l’anno prossimo»