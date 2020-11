«Rauti? Al momento non ci sono prospettive per l’acquisto a titolo definitivo. Il Torino non voleva neanche cederlo in prestito. Ad oggi non si può fare nulla, vedremo nel tempo. Ingaggi? Sono dati sensibili, non si può andare a sbandierare quanto guadagna un giocatore. Non conosco i dati della Ternana o del Bari. Lo sforzo da parte nostra è stato fatto e credo sia stato anche notevole. La Ternana è al terzo anno che prova a salire di categorie, il Bari è al secondo anno. Noi abbiamo costruito su un organico che veniva dalla serie D, c’è un po’ di differenza. ». Queste le parole dell’amministratore delegato del Palermo, Rinaldo Sagramola, ai microfoni di “Zona Vostra” in onda su “TRM”.