«Centro Sportivo? Con un pizzico di sorpresa abbiamo scoperto che c’era anche un’altra offerta per l’assegnazione del campo comunale limitrofo all’area scelta per il centro sportivo. Mi auguro che prima della fine della stagione si possa iniziare a lavorare e finalmente cercare di dotare il Palermo di una struttura fondamentale. Siamo in attesa dell’esito del bando da un momento all’altro. Potrebbe arrivare già oggi o domani». Queste le parole dell’amministratore delegato del Palermo, Rinaldo Sagramola, ai microfoni di “Zona Vostra” in onda su “TRM”.