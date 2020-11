«Covid? Certamente non sentivamo la mancanza di questa situazione. Tutti stiamo vivendo la difficoltà di questo momento e della semplice organizzazione della vita quotidiana. C’è un impegno non indifferente anche in termini di costi, determinato dalla necessità di osservare i rigidissimi protocolli che sono stati adottati. Questo comporta responsabilità e anche un certo impegno in termini di lavoro. Abbiamo a che fare con dei ragazzi che legittimamente hanno bisogno anche di vivere la propria vita nel quotidiano. Abbiamo sperimentato sulla nostra pelle la tempesta del covid, loro sanno che potranno ospitare qualcuno a casa loro se questo qualcuno si presenterà con un certificato. Ci sono tante cose che condizionano non poco le nostre vite». Queste le parole dell’amministratore delegato del Palermo, Rinaldo Sagramola, ai microfoni di “Zona Vostra” in onda su “TRM”.