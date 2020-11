«Vedremo come arriveremo a Gennaio, in base alla posizione che occuperemo e alla forza della squadra. Per quanto riguarda gli abbonati è stata data la possibilità di fare richiesta per un voucher da spendere come sconto per l’acquisto di un nuovo abbonamento o per acquistare prodotti nello store. L’opportunità è stata offerta a tutti, dispiace per chi non è arrivato a richiederlo». Queste le parole dell’amministratore delegato del Palermo, Rinaldo Sagramola, ai microfoni di “Zona Vostra” in onda su “TRM”.